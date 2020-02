PSG : Neymar blessé, le Paris SG s’étonne

Dans : PSG.

Neymar blessé à l’approche d’un grand match de Ligue des champions, le PSG a tout de même tenu à faire passer un message.

C’est un feuilleton à la fois inattendu mais désormais habituel pour le Paris SG. A l’approche des matchs décisifs de Ligue des Champions, Neymar est à l’infirmerie. Blessé depuis le match face à Montpellier, le numéro 10 du PSG a manqué trois matchs, et n’est pas du tout certain d’être dans le groupe pour le rendez-vous de ce samedi face à Amiens. Vue la forme de Neymar avant son pépin physique aux côtes, le Brésilien devrait rapidement pouvoir retrouver ses marques, même si Thomas Tuchel a jeté un grand froid récemment en annonçant qu’il ne pouvait pas garantir la présence de Neymar à Dortmund dans une semaine. Pas vraiment rassurant alors que l’ancien barcelonais s’entraine normalement, mais semble toujours être très protégé.

Ce qui donne cette impression, c’est aussi le délai annoncé de huit jours d’absence pour son coup reçu contre Montpellier. En effet, selon L’Equipe, le PSG a fait passer le mot en interne pour faire comprendre qu’il n’avait jamais été question d’une absence d’une semaine pour cette blessure, et donc que Neymar n’est pas en retard sur le planning. Le PSG n’a pas communiqué officiellement sur cette absence, mais a démenti toute rechute ou complication, expliquant simplement que le protocole était respecté jusqu’au bout. Sous entendu, le staff médical ne prendra aucun risque avec Neymar, et n’hésitera pas à le conserver encore au frais ce week-end s’il n’est pas certain que son numéro 10 peut encaisser les coups sans broncher.