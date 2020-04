PSG : Révélations sur l’attitude bluffante de Neymar à Paris

Dans : PSG.

Depuis son arrivée au PSG en 2017, l’attitude de Neymar a souvent été pointée du doigt mais avant l’interruption des compétitions, le Brésilien s’est parfaitement rattrapé.

Et pour cause, c’est dans la peau d’un véritable leader que l’attaquant du Paris Saint-Germain a abordé le match retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. Selon le récit d’Ander Herrera, interviewé par Canal+, les agissements de Neymar durant la préparation de cette rencontre ont été absolument décisifs dans le succès parisien. Des propos qui feront plaisir au principal intéressé et qui aideront peut-être à faire remonter sa cote auprès de certains supporters…

« Je me rappelle par exemple que Neymar a fait beaucoup pour le groupe durant cette période de deux ou trois semaines. On a tous été chez lui pour manger ensemble. On a décrété l’union sacrée chez Neymar. Il a été très très concentré. Il a emmené tout le monde avec lui. Quand j’ai vu quelques journalistes dire que Neymar ne pensait pas au PSG, j’ai vu ce qu’il a fait durant cette période. C’était incroyable. Neymar a donné beaucoup pour le groupe durant cette période. Un joueur de qualité mondiale qui donne ça, ça veut dire qu’il pense beaucoup au groupe et au collectif » a indiqué Ander Herrera.

L’occasion pour l’Espagnol de revenir également sur le chambrage massif des joueurs du Borussia Dortmund après la victoire des Allemands au match aller au Signal Iduna Park. « Je me rappelle après le match à Dortmund, ils ont célébré la victoire comme la victoire de la Ligue des Champions. On a pensé que c’était très important de gagner contre nous. Cette situation a donné beaucoup, beaucoup de forces au groupe. (...) Après le match aller, on a parlé ensemble. On a dit qu’on ne devait pas parler, qu’on devait travailler, ne pas mettre de photos, ne pas mettre de messages sur Instagram. On s’est dit qu’on devait jouer le match et ne penser seulement qu’au jour du match. Je pense que c’est pour ça que certains joueurs ont fait ça après le match ». Au retour, Neymar et les joueurs du PSG ont pris leur revanche avec une victoire nette et sans bavure synonyme de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions.