PSG : Révélations, le deal avec Accor est vraiment incroyable

La semaine dernière, le Paris Saint-Germain a vraiment frappé fort en dévoilant son futur sponsor maillot.

Exit Fly Emirates, et bienvenu à All, le programme de fidélité de la chaine hôtelière Accor. Un deal qui était annoncé comme spectaculaire, et les premiers chiffres dévoilés le confirment. Ce sponsoring qui était jusqu’à présent de 25 ME par an, va plus que doubler. Selon Le Parisien, il permet bien au PSG d’entrer dans le Top3 européen en la matière et de dépasser les 60 ME par saison. La barre des 70 ME n’est pas atteinte, mais cela permet par exemple de dépasser le montant récupéré par le FC Barcelone, une marque mondiale du football, qui ne touche « que » 55 ME pour faire la promotion de Rakuten sur son maillot.

« Cette somme inclut les prestations complémentaires, comme le naming des tournées d’été ou des affichages sur les panneaux lumineux du Parc des Princes », précise le journal régional, qui rappelle que ce contrat permettra aussi de mettre la marque Accor et son programme All en avant dans d’autres secteurs. A ce prix-là, le PSG pouvait bien fournir une prestation globale digne de ce nom, puisqu’au niveau du sponsor maillot, le club de la capitale est clairement assis à la table des plus grands.