PSG : Révélation, Mbappé négocie avec le Real Madrid dans le dos d'Al-Khelaïfi

Le Real Madrid affiche un visage particulièrement serein : Kylian Mbappé va rejoindre le club espagnol prochainement, et ce tout en douceur.

L’avenir de Kylian Mbappé, c’est pour le moment le calendrier du PSG avec notamment en ligne de mire le match retour face à Dortmund en Ligue des Champions. Une nouvelle déconvenue européenne, et ce même si le numéro 7 du Paris Saint-Germain pourrait avoir sa part de responsabilités, l’incitera probablement à aller voir ailleurs plus tôt que prévu. Le Real Madrid est plus que prêt pour l’accueillir, comme le décrypte L’Equipe ce mardi. Financièrement, battre le record du plus gros transfert de l’histoire du football n’est pas un problème pour Florentino Pérez, qui a économisé ces dernières années pour cela, et semble avoir compris qu’un chèque de 300 ME sera nécessaire pour faire craquer le PSG.

Au niveau de l’entourage du joueur, tout se passe déjà comme sur du velours, puisque le quotidien sportif explique que le clan Mbappé est régulièrement en contacts avec le Real Madrid, avec même déjà quelques réunions pour faire le point sur ce dossier de temps en temps. Autant dire que le champion du monde prépare déjà son départ, et n’est pas du tout dans l’optique de prolonger son contrat au PSG. Le Real a déjà tout prévu, et le scénario est dévoilé : une première tentative en douceur à l’été 2020, quand Nasser Al-Khelaïfi sera encore en position de force. Et si besoin une attaque décisive en 2021, quand ce sera Mbappé et le Real Madrid qui auront la main. Une stratégie bien rodée, déjà mise en place avec succès pour faire venir Eden Hazard de Chelsea, et qui a de grandes chances de marcher sachant l’envie de Mbappé de rejoindre le club de Zinedine Zidane.