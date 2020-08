PSG : Thomas Tuchel sur un siège éjectable à Paris ?

Dans : Ligue 1.

La défaite du PSG en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern pourrait être fatale à Thomas Tuchel. Son avenir est menacé annonce la presse espagnole.

Perdre une finale est toujours dur, surtout quand celle-ci peut vous faire remporter votre première Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain en a fait les frais dimanche soir face au Bayern (1-0). Et comme souvent, l’entraîneur est pointé du doigt après une telle désillusion. En effet, Thomas Tuchel peut se vanter d’avoir atteint la finale avec un groupe très soudé, mais son coaching sur la finale porte à réflexion. L’entrée de Choupo-Moting au lieu d’Icardi en fin de match en est un exemple. Au lendemain de cette défaite, on apprend ainsi du côté de l’Espagne, et plus précisément du quotidien As, que l’avenir de Thomas Tuchel pourrait tourner court.

Le média d’outre-Pyrénées rapporte que le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pourrait remercier très rapidement son technicien, pour tenter d’aller au bout du rêve européen avec quelqu’un d’autre. Excepté la terrible élimination en C1 contre MU l'an dernier, les deux saisons de TT à la tête du PSG sont cependant une réussite (six trophées remportés). Mais l’Allemand n’a pu aller chercher cette C1 tant espérée, bien qu’il en était proche. Son avenir pourrait être scellé dans les prochains jours. Après ce Final 8 à Lisbonne, le club parisien doit débuter son nouvel exercice de Ligue 1 samedi soir à Lens. Changer de coach en pleine début de saison pourrait alors jouer en la défaveur des champions de France en titre.