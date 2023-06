PSG ‍: Réunion en urgence, Hernandez fait paniquer le Bayern

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG veut renforcer sa défense cet été sur le marché des transferts. Parmi les joueurs courtisés : Lucas Hernandez, qui ne trouve pas d'accord au Bayern pour prolonger son bail.

La saison écoulée au PSG n'a pas été satisfaisante. Malgré le gain du 11e titre de l'histoire du club en Ligue 1, le bilan n'y est pas avec deux éliminations précoces en Coupe de France et en Ligue des champions mais surtout un fond de jeu quasiment inexistant. Christophe Galtier est sur le départ mais le PSG n'a toujours pas trouvé son remplaçant. Concernant les joueurs annoncés, ils peinent à se mettre d'accord avec les champions de France. Pourtant, certains d'entre eux ont l'air motivé à l'idée de poursuivre leur carrière dans la capitale française. C'est le cas de Lucas Hernandez, en fin de contrat en juin 2024 avec le Bayern mais qui ne semble pas enclin à le prolonger. Pourtant, les Bavarois font tout ce qu'ils peuvent.

Hernandez proche de la sortie ?

Selon les informations de Sky Germany, une rencontre personnelle entre le Bayern Munich et le champion du monde français est prévue ce mardi à Säbener Straße. La direction allemande veut toujours convaincre Hernandez de signer un nouveau contrat jusqu'en 2027, avec un salaire de 15 millions d'euros par saison. Problème, le PSG offre un salaire supérieur à l'ancien joueur de l'Atlético Madrid. Une offre qui le fait sérieusement réfléchir à quitter l'Allemagne. Le média précise que si le PSG est proche de se mettre d'accord avec Lucas Hernandez, les champions de France n'ont toujours pas fait d'approche officielle envers le Bayern Munich. On devrait donc en savoir plus très rapidement sur le cas Hernandez. Gros bémol quand même côté PSG, le fait que le club de la capitale n'ait toujours pas trouvé son entraineur, même si une arrivée de Julian Nagelsmann aurait tout pour plaire à un joueur comme Hernandez, qui a déjà travaillé avec lui par le passé.