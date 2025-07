PSG ‍: Réunion d'urgence pour Kolo Muani

Si la Juventus a mis la main sur Jonathan David, elle n'a pas abandonné l'idée de recruter aussi Randal Kolo Muani. Néanmoins, il faut s'entendre avec le PSG sur le plan financier. Une mission confiée au Français François Modesto.

L'avenir de Randal Kolo Muani est plus incertain que jamais. Il ne fait pas partie des plans du Paris Saint-Germain, champion d'Europe après son départ en prêt pour la Juventus. Luis Enrique n'apprécie pas son profil, préférant désormais utiliser Ousmane Dembélé dans sa position d'attaquant axial. Lui aussi boudé, Gonçalo Ramos est quand même devant Kolo Muani dans la hiérarchie. La meilleure solution pour le buteur français est de poursuivre son aventure à Turin d'autant qu'il a besoin de temps de jeu pour jouer la prochaine coupe du monde avec l'Equipe de France. Mais, un transfert est loin d'être assuré à ce stade.

En effet, le PSG veut récupérer un maximum d'argent sur l'ancien nantais, lourd investissement de l'été 2023 (70 millions d'euros dépensés à l'époque). Un prix beaucoup trop élevé pour la Juve. Cette dernière privilégie un prêt pour conserver le joueur mais elle va devoir convaincre les Parisiens de cette option. Quoi de mieux qu'un dirigeant français pour convaincre le champion d'Europe ? Selon le Corriere della Sera, le dossier va être géré par le nouveau directeur technique des Bianconeri François Modesto.

⚫️⚪️✍🏻 François Modesto signs in as new Juventus technical director, key part of the new structure at the club. pic.twitter.com/iVYukiUDuS