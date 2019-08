PSG : Réunion d'urgence au Barça, ça craint pour Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mardi soir, en rentrant de la réunion qui s'était déroulée dans l'après-midi à Paris, Javier Bordas avait affiché une confiance relative concernant la signature de Neymar d'ici la fin du mercato. Mais 24 heures plus tard, les nuages sont revenus au-dessus du FC Barcelone, car plusieurs points achoppent dans l'accord à finaliser avec le Paris Saint-Germain. Au point que Josep Maria Bartomeu a encore convoqué une réunion d'urgence, c'est ce qu'annonce le Mundo Deportivo. Car le président du Barça a pris comme une claque les propos de l'agent d'Ousmane Dembélé lequel a annoncé que l'attaquant français était totalement opposé à un départ du FC Barcelone. De même, et contrairement à ce qui se dit en France, Ivan Rakitic n'a pas non plus donné son accord au PSG, le joueur croate souhaitant lui aussi continuer au Barça.

Le média sportif catalan précise que les dirigeants barcelonais espèrent toujours pouvoir trouver un deal d'ici la fin du mercato, mais que l'optimisme qui était de mise mardi a disparu, car le Paris Saint-Germain est déterminé à ne pas faire le moindre cadeau au Barça dans le dossier Neymar. Et l'annonce d'un accord n'est plus aussi imminent que cela avait été annoncé. La star brésilienne est donc toujours au PSG...