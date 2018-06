PSG : Retournement de situation dans le dossier Yacine Adli !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Âgé de seulement 17 ans, Yacine Adli fait beaucoup parler de lui ces derniers jours. Et pour cause, le joueur semblait proche de rejoindre Arsenal. Mais visiblement, c’est bien au Paris Saint-Germain que le milieu de terrain va poursuivre sa carrière. « Adli était à Londres ce week-end, chez son agent. Il est arrivé dimanche et il est rentré lundi » explique Paris-United avant de poursuivre.

« Malgré le forcing d’Arsenal, après un nouveau rendez-vous, Henrique a convaincu le titi. Signature du contrat professionnel au PSG dans la semaine. Contrat de 3 ans, pas de prêt envisagé. Le joueur est très fier à l’idée de pouvoir signer son premier contrat professionnel avec son club de cœur » expliquent les spécialistes du mercato parisien. Une bonne nouvelle pour le club de la capitale, qui voit ses meilleurs jeunes partir à l’étranger avant de signer professionnel ces dernières semaines. Une belle victoire également pour Antero Henrique, grand artisan de la future signature de Yacine Adli…