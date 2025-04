PSG ‍: Lee Kang-In prolongé, c'est la grosse surprise

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG sait qu'il vivra un prochain mercato estival mouvementé. Luis Campos veut d'ailleurs sceller au plus vite l'avenir de Lee Kang-In.

Le Paris Saint-Germain a encore une fin de saison très excitante à jouer. Le club de la capitale peut remporter toutes les compétitions et aura besoin pour le faire de toutes ses forces vives. Luis Enrique a bien rappelé ces dernières heures que la concurrence marchera encore en cette fin de saison. Personne ne doit s'endormir, sous peine de perdre sa place. Pourtant, certains joueurs du PSG semblent avoir perdu la confiance de leur entraineur. C'est notamment le cas de Lee Kang-In. L'international sud-coréen peine à se procurer du temps de jeu. Contre Aston Villa mardi soir dernier en Ligue des champions, l'ancien de Valence n'est même pas rentré en jeu. De quoi imaginer un départ l'été prochain ? Ce n'est en tout cas pas la volonté de Luis Campos.

Lee Kang-In, Luis Campos n'a pas dit son dernier mot

Selon les information du Parisien, le conseiller sportif du Paris Saint-Germain fait en effet d'une prolongation de Lee l'une de ses priorités. Le joueur de 24 ans est encore sous contrat avec les champions de France jusqu'en juin 2028. Reste à savoir le rôle qui lui sera proposé s'il acceptait la proposition francilienne. Estimé à quelque 30 millions d'euros, l'ailier droit ne manque pas de prétendants. En Premier League, Crystal Palace et Manchester United pourraient passer à l'action pour le recruter. Enfin, l'Arabie saoudite surveille aussi la situation et pourrait lui faire une offre difficile à refuser. A noter qu'outre la prolongation de Lee Kang-In, Luis Campos travaille également sur celle de Bradley Barcola. L'ancien Lyonnais devra également être rassuré sur son temps de jeu et la place qu'il aura dans la suite du projet Luis Enrique.