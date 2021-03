PSG : Rendez-vous fixé, le Barça veut éloigner Messi de Paris

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat, Lionel Messi attend de connaître le plan de la nouvelle direction pour prendre sa décision. Son père et représentant Jorge Messi va donc rencontrer le président Joan Laporta qui tentera de le convaincre de rester et de ne pas rejoindre le Paris Saint-Germain.

Lionel Messi est entré dans la période décisive pour son avenir. En fin de contrat avec le FC Barcelone, l’attaquant de 33 ans a toujours indiqué qu’il ne prendrait pas sa décision avant le terme de la saison. Mais on se doute que le discours de Joan Laporta pèsera lourd dans son choix. Surtout après l’élimination dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Le nouveau président du Barça n’a donc pas perdu de temps pour fixer un rendez-vous avec le clan Messi, rapporte la presse argentine.

En effet, le père et représentant du Blaugrana Jorge Messi devrait rapidement atterrir en Catalogne si l’on en croit Maximiliano Grillo. « Jorge Messi a prévu de voyager à Barcelone lundi prochain, a annoncé le journaliste lors d’un échange sur Twitch avec son confrère Gerard Romero. Ce qui se dit à Barcelone, c'est que le fait que Messi soit allé voter est un message pour une prolongation. » Après les envies d’ailleurs de l’été dernier, le clan de « La Pulga » ne serait plus dans le même état d’esprit. Ce qui ne facilitera pas la tâche du Paris Saint-Germain et de son directeur sportif Leonardo, qui a avoué être à l’affût.

Laporta attendu au tournant

Le Barça semble à nouveau en position favorable sur ce dossier mais Laporta le sait, il n’aura pas le droit à l’erreur dans ses discussions avec Jorge Messi. Et pour cause, le président élu dimanche dernier a basé sa campagne sur sa capacité à convaincre le capitaine de rester. Le dirigeant s’était décrit comme le candidat le mieux placé pour éviter son départ au PSG ou à Manchester City avec Pep Guardiola. Autant dire que les socios l’attendront au tournant, tout comme le sextuple Ballon d’Or qui exigera un projet sportif ambitieux et un effectif capable de remporter des titres majeurs.