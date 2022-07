PSG : Renato Sanches attendu à Paris, Milan peut pleurer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Dans le duel à distance entre le PSG et l'AC Milan pour recruter Renato Sanches, Paris a clairement pris l'avantage sur le champion d'Italie. Lille et Paris doivent maintenant ficeler le transfert du joueur portugais.

En fin de semaine, le Paris Saint-Germain embarquera pour une tournée estivale au Japon, puis le PSG disputera le Trophée des champions le 31 juillet à Tel-Aviv, contre le FC Nantes pour ce qui sera le premier match officiel de la saison. Si Luis Campos est décidé à faire de la place dans l’avion, en mettant au placard plusieurs joueurs, le conseiller sportif entend bien faire venir du sang neuf. Cependant, si Gianluca Scamacca et Milan Skriniar sont attendus d’ici le départ vers Tokyo, les délais risquent d’être un peu courts concernant la troisième cible du PSG, Renato Sanches. Concernant le milieu de terrain portugais, les négociations s’éternisent un peu avec Lille, Olivier Létang étant décidé à tirer le maximum de la vente de son joueur à son ancien club.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @renatosanches18

La semaine passée, on a même annoncé un accord entre le LOSC et l’AC Milan, qui travaille également sur le dossier Renato Sanches. Mais cela est un coup d’épée dans l’eau, puisque si les Nordistes ont un deal avec le champion d’Italie, on parle désormais d'un peu plus de 10 millions d’euros, le joueur formé et qui s’est révélé sous le maillot de Benfica n'a lui aucunement l'intention de dire oui à Milan car il veut uniquement signer au PSG et nulle part ailleurs. D'ailleurs, selon Goal, les dirigeants italiens auraient déjà compris qu'ils n'iraient pas au bout de cette opération et planchent sur d'autres pistes pour venir renforcer leur milieu de terrain.

Renato Sanches pourrait rejoindre le PSG au Japon

Dominique Sévérac l’affirme sans détour, la saison prochaine, Renato Sanches jouera avec le Paris Saint-Germain et pas en Italie, Olivier Létang ayant bien compris que le choix du joueur de 24 ans étant définitivement fait. Mais Lille ne fera aucun cadeau au PSG et c’est pour cela que les discussions traînent en longueur et font que le milieu de terrain ne partira pas avec Christophe Galtier et son équipe vers le Japon. Cependant, le média francilien explique que l’international portugais devrait rejoindre sa nouvelle équipe lors de ce séjour qui verra Kylian Mbappé et ses coéquipiers jouer trois matchs contre le Kawasaki Frontale au Stadium National (Tokyo) le 20 juillet, suivi par des rencontres contre les Urawa Red Diamonds au Saitama Stadium (Saitama) le 23 juillet et le Gamba Osaka au Panasonic Stadium (Osaka).