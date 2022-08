PSG : Renato Sanches arrive, le banc de touche l'attend

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

À la recherche d’une nouvelle recrue pour compléter son milieu de terrain en vue de la longue saison à venir, le Paris Saint-Germain a jeté son dévolu sur Renato Sanches.

En négociations avec le LOSC depuis plusieurs semaines maintenant, le club de la capitale française a enfin réussi à finaliser l’arrivée de Renato Sanches. En effet, ce jeudi, le transfert de l'international portugais a été officialisé par le PSG. Arrivé dans le cadre d’un deal de 13 millions d’euros, l’ancien milieu du Bayern Munich s’est engagé jusqu’en 2027 avec Paris. Mais pour jouer un rôle central ou secondaire au sein de l’effectif de Christophe Galtier ? Personne ne le sait… Si la venue du joueur de 24 ans est un vrai plus, avec un profil plus physique et plus puissant que les autres milieux en place au PSG, rien ne dit que Renato Sanches sera un titulaire à part entière dans le 3-4-3 de Galtier. Pierre Bouby pense même le contraire.

« Renato Sanches arrive dans un rôle de complément »

« Renato Sanches doit-il être titulaire au PSG ? Non ! Tout simplement parce que Marco Verratti a un statut dans le groupe. Christophe Galtier est arrivé avec l’idée de jouer avec un système avec uniquement deux milieux de terrain. Et à côté de Verratti, je trouve que Vitinha a mis tout le monde d’accord depuis le début de la préparation estivale. C’est un joueur percutant. Il est capable de faire ce que fait Verratti tout en récupérant plus de ballons. Donc je pense que Renato Sanches arrive dans un rôle de complément quand Verratti sera absent, vu qu’il ne joue que la moitié des matchs… Renato Sanches pourra apporter un plus dans l’intensité, dans les duels et dans l’impact physique », a expliqué le chroniqueur de L’Equipe du Soir, qui sait que Renato Sanches n’est pas non plus le joueur le plus régulier et le plus fiable. Autant dire qu’il devra être à son meilleur niveau pour espérer jouer derrière Messi, Neymar et Mbappé.