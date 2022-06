PSG : Renato Sanches à Paris, c'est très chaud !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Leonardo était un spécialiste du mercato en Serie A, mais avec Luis Campos aux commandes, le PSG semble désormais se tourner vers les joueurs portugais. Dernier exemple en date, Renato Sanches.

En l’espace de 24 heures, et même si on ne connaît pas encore le nom du futur entraîneur, le Paris Saint-Germain a visiblement décidé de passer la vitesse supérieure dans son recrutement estival. Vendredi, on apprenait que Vitor Machado Ferreira, plus connu sous le nom de Vitinha, était proche de signer au PSG, le milieu de terrain portugais du FC Porto étant même susceptible de passer sa visite médicale dès le début de la semaine avant de finaliser un transfert à 30 millions d’euros. Mais Luis Campos ne va pas se contenter de Vitinha pour renforcer le milieu de terrain du club de la capitale. Ce samedi, c’est le nom d’un autre milieu de terrain portugais, cette fois très connu en France, qui est cité comme proche des champions de France. Loïc Tanzi explique que le conseiller de Nasser Al-Khelaifi souhaite recruter Renato Sanches, le milieu de terrain de Lille.

Campos avait fait venir Renato Sanches à Lille

L’international portugais a encore un an de contrat avec le LOSC, et sa valeur est encore estimée à 28 millions d’euros par Transfermarkt. Dans ce dossier, le Paris Saint-Germain a toutefois un concurrent de poids puisque l’on évoquait des négociations proches d’aboutir entre l’AC Milan et Renato Sanches, même si le champion d'Italie rechigne à payer les 20 millions d'euros exigés par le club nordiste. Cependant, le PSG a un atout selon un proche du joueur qui s'est confié à la Voix du Nord : « Renato aime Paris et le championnat de France. Luis Campos peut le faire changer d’avis. Je suis certain que Renato va s’en aller de Lille, mais je ne suis pas convaincu qu’il sache encore où… »

Souvent blessé la saison passée, Renato Sanches ne fait pas peur à Lille

Cependant, le milieu de terrain de 24 ans connaît particulièrement bien Luis Campos, le nouveau patron sportif du PSG, puisque c’est ce dernier qui l’avait fait venir à Lille en août 2019 en provenance du Bayern Munich pour 20 millions d’euros. Autrement dit, le transfert du club nordiste au PSG pourrait être facilité par rapport à Milan, surtout si les Italiens refusent de payer le milieu portugais au prix fort, ce qui sera moins un problème pour Paris.

Avant de rejoindre Lille au mercato 2019, Renato Sanches avait d’abord été formé au Benfica, club qu’il avait quitté en 2016 afin de rejoindre le Bayern Munich. Pas vraiment à son aise sous le maillot du club allemand, le milieu de terrain avait été prêté à Swansea, alors en Premier League, lors de la saison 2017-2018. Si le talent de celui qui a gagné l'Euro avec le Portugal en 2016, face à la France en finale, est indiscutable, ces dernières saisons ont tout de même été plombées par plusieurs blessure, puisqu'en 2021-2022 il a été absent 79 jours. Pas de quoi faire peur au Paris Saint-Germain et à l'AC Milan visiblement.