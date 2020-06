PSG : Remplacer Cavani ? La décision choc d'Al-Khelaïfi

Dans : PSG.

Le PSG a parfaitement entamé son mercato estival en s’offrant, il y a quelques semaines, les services de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan.

Excellent négociateur, Leonardo a obtenu l’accord des Nerazzurri pour le transfert définitif de l’Argentin contre 55 ME bonus compris. Une bonne chose de faite pour le Paris Saint-Germain, pour qui le mercato est toutefois très loin d’être terminé. Et pour cause, cinq joueurs en fin de contrat quitteront le club à l’issue de la saison : Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Éric-Maxim Choupo-Moting, Thomas Meunier et Edinson Cavani. Et selon les informations communiquées par Loïc Tanzi sur l’antenne de RMC, il se pourrait que tout le monde ne soit pas remplacé.

Et pour cause, Leonardo a prévu d’investir une somme très importante sur le recrutement d’un milieu de terrain, secteur dans lequel Sergej Milinkovic-Savic est une priorité. Le transfert du Serbe, s’il venait à se conclure, pourrait coûter jusqu’à 70 ME au Paris Saint-Germain. Ensuite, le club francilien devra recruter un latéral gauche et possiblement un latéral droit même si Thilo Kehrer et Colin Dagba sont toujours là. C’est donc avec une enveloppe mercato très entamée que le PSG s’attaquerait dans un dernier temps à la succession d’Edinson Cavani. Une enveloppe si réduite qu'il est loin d’être impossible que Leonardo, Nasser Al-Khelaïfi et Thomas Tuchel prennent la délicate décision… de ne pas remplacer le meilleur buteur de l’histoire du PSG ! Cela semble pourtant assez improbable quand on sait que Choupo-Moting va également quitter le club, ce qui voudrait dire que le PSG partirait pour une saison complète avec les seuls Kylian Mbappé et Mauro Icardi en pointe. Une information qui, si elle se confirme, ne manquera pas d’inquiéter les supporters parisiens et le staff de Thomas Tuchel.