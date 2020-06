PSG : Le choc, Neymar et Mbappé ont eu la peau de Cavani

Dans : PSG.

Le 31 mai dernier, le PSG officialisait la signature définitive de Mauro Icardi en provenance de l’Inter Milan contre 55 ME bonus compris.

Une belle opération financière pour le Paris Saint-Germain, quand on sait que l’option d’achat convenue en août 2019 avait été fixée à 70 ME. Sportivement aussi, le PSG réalise un bon coup puisque Mauro Icardi est un buteur très expérimenté en Europe, mais qui présente l’avantage d’être encore assez jeune, du haut de ses 26 ans, et donc potentiellement revendable à bon prix. Ce n’était plus le cas d’Edinson Cavani, dont l’âge avancé (33 ans) a poussé Leonardo à foncer sur Mauro Icardi. Sauf tremblement de terre, l’Uruguayen ne sera logiquement pas prolongé. Et si cela est lié à son âge, il ne faut pas occulter non plus l’égo de Kylian Mbappé et de Neymar dans le choix de ne pas conserver Edinson Cavani. Dans une vidéo publiée par L’Equipe, le journaliste Damien Degorre a expliqué sa théorie à ce sujet.

« Leonardo a fait le choix de conserver Mauro Icardi, en pleine force de l’âge, parce qu’il est plus jeune qu’Edinson Cavani. Le directeur sportif du PSG a plutôt du mal à prolonger les trentenaires bien avancés. Et puis Icardi c’est plus un joueur de surface, un bon point de fixation aussi. C’est aussi, dans une autre dimension que sportive, un joueur qui ne sera pas dans la même rivalité en termes d’affection vis-à-vis des supporters. La relation entre Neymar, Mbappé et Cavani était biaisée par le fait que Cavani était adoré par le Parc des Princes. Et pour des joueurs qui ont un tel ego c’est compliqué à vivre. Pour eux, c’était injuste d’une certaine manière. En gardant Icardi et en libérant Cavani, les dirigeants du PSG en général, et Leonardo en particulier, règlent un problème de vestiaire. Maintenant, je pense qu’un joueur comme Mauro Icardi à 50 ME ce n’est pas une mauvaise affaire » a indiqué le journaliste, pour qui Neymar et Kylian Mbappé ont indirectement poussé Leonardo à ne pas conserver Edinson Cavani. Une théorie qui, si elle s’avère exacte, ne plaira pas aux supporters du PSG.