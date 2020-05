PSG : Recruter Neymar, les 5 conditions fixées par le Barça

Dans : PSG.

L'espoir de voir Neymar signer au FC Barcelone existe encore en Catalogne, mais les conditions pour conclure ce transfert deviennent sacrément alambiquées.

Comme beaucoup de clubs européens, le FC Barcelone voit ses énormes rentrées d’argent habituelles passer à la trappe avec la suspension des matchs. En plus de cela, le club catalan a des dépenses toujours aussi colossales, même si les joueurs ont fait un effort sur leur salaire le temps de l’interruption. Déjà peu en forme sur le plan financier avec de grosses dépenses sur le marché des transferts ces dernières années, et un rendement des joueurs concernés par forcément au niveau, le Barça fait partie des clubs espagnols qui ont demandé une aide économique sous la forme d’un prêt. Une preuve que l’idée d’investir pour recruter une star cet été est pour le moment compliquée. Néanmoins, avec son effectif pléthorique, le Barcelone a encore une chance de retourner la situation.

Selon Le Parisien, le Barça peut très bien enchainer les belles ventes au mercato, et se refaire la santé sur le plan financier. Pour cela, cinq joueurs doivent partir en raison de leur performances jugées insuffisantes, de leur valeur sur le marché, et de leur salaire actuel considéré comme trop important. Il s’agit de Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé, Arturo Vidal, Ivan Rakitic et Samuel Umtiti. De quoi récolter une très belle somme si les opérations devaient se conclure. Dès lors, le FC Barcelone aurait une enveloppe conséquente, mais le quotidien parisien le rappelle. Si cela devait être le cas, à moins d’une énorme guerre et d’un coup de pression du vestiaire pour faire revenir Neymar, la priorité serait de lâcher 100 ME pour convaincre l’Inter Milan de lâche Lautaro Martinez. De quoi reléguer encore une fois au second plan le départ de Neymar du PSG, surtout que la star brésilienne s’imagine quand même difficilement rejoindre un autre club que le Barça…