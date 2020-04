PSG : 500 ME pour l'opération Neymar, le Barça sous le choc

Dans : PSG.

Chaque jour, la presse espagnole remet une pièce dans la machine concernant l’intérêt du FC Barcelone pour Neymar dans l’optique du mercato.

Néanmoins, il paraît bien improbable de voir le club blaugrana faire sauter la banque pour le n°10 du PSG. Samedi, le président de la Liga espagnole Javier Tebas faisait part de ses doutes quant à un transfert de Neymar à Barcelone, indiquant clairement que le club de Josep Maria Bartomeu n’avait pas les moyens de ses ambitions. Et les dernières informations livrées par le journal Marca ne vont pas rassurer les supporters barcelonais qui militent pour un come-back de Neymar. Car pour le média espagnol, ce n’est pas seulement l’indemnité de transfert du Brésilien, estimée à près de 170 ME, qui pose problème dans ce dossier compliqué à bien des égards.

Effectivement, le média rappelle que Neymar coûte environ 70 ME charges comprises au Paris Saint-Germain chaque année. Un salaire démentiel que le FC Barcelone ne sera jamais en mesure d’assumer, encore moins sur quatre ou cinq ans de contrat. Entre le transfert de Neymar, son salaire et les nombreuses primes que pourraient réclamer l’international auriverde au fil des ans, « l’opération Neymar » est estimée dans sa globalité à près de 500 ME par le journal espagnol. Autant dire que cet été, il paraît improbable pour ne pas dire impossible de voir Neymar poser de nouveau ses valises en Catalogne. Encore une fois, l’unique solution pour le Barça serait de trouver un accord avec le PSG concernant un échange de joueur, ce qui permettrait de faire baisser l’indemnité de transfert mais surtout de se délester du salaire d’un ou plusieurs joueurs. Dans cette optique, un échange avec Antoine Griezmann serait intéressant pour Barcelone, le Français étant l’un des joueurs les mieux payés du club derrière Lionel Messi.