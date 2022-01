PSG-Real : Thibaut Courtois dévoile sa grande peur

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Les joueurs madrilènes sont invités à ne pas trop parler de Kylian Mbappé et de son avenir, mais rien ne les empêche d’évoquer le PSG et la grosse confrontation à venir en Ligue des Champions.

Ce sera même le sujet principal dans les deux clubs lors des prochains jours, puisque l’approche du choc va permettre une montée en puissance. Dans un long entretien pour le quotidien AS, Thibaut Courtois a bien voulu évoquer cette rencontre qui promet de faire des étincelles, et va laisser un gros club sur le carreau. Le gardien belge admet en tout cas qu’il faudra un grand Real Madrid pour venir à bout d’une équipe du Paris SG qui regorge de stars.

« C'est un adversaire coriace et ce sera un match très difficile et disputé. Ce sera une finale avant la lettre. Mais le Real Madrid est à un bon niveau et je pense que nous pouvons passer. Ce sera un match dans lequel des détails seront décisifs, comme un arrêt ou un but. L'essentiel sera d'être concentré et uni et d'arriver en forme, sans blessures ni ennuis. Le PSG a de grands joueurs comme Messi, Mbappé, Neymar… mais c'est plus que ça. C'est un bloc complet. Ils ont du talent dans toutes les lignes, mais le football d'aujourd'hui est plus une affaire d'équipes que d'individus parce que si vous avez peur, entre guillemets, de quelqu'un, il s'avère qu'un autre arrive et vous complique les choses. Il est vrai qu'un joueur talentueux peut marquer un but à partir de rien, mais il faut plutôt se soucier de le freiner en jouant en équipe », a prévenu un Thibaut Courtois qui aimerait que son équipe soit un peu plus préoccupée par le fait de bien défendre.

Thibaut Courtois prêt à crier sur ses coéquipiers

Avec des latéraux toujours très hauts, des défenseurs centraux qui aiment monter, le Diable Rouge prévient tout le monde au Real, il ne faudra pas partir à l’abordage face au PSG sous peine de se faire punir. Courtois a donc prévu de faire entendre sa voix. « Je dois m'adapter à la situation et au style madrilène. Le Real Madrid est une équipe offensive qui aime attaquer et marquer des buts. Ça va ouvrir des brèches qui vont nous amener des contres dangereux. Je fais attention à la surveillance, je parle à mes coéquipiers, pas seulement avec les défenseurs, mais même avec des milieux comme Casemiro, pour lui crier dessus, reste ! », a souligné un Thibaut Courtois qui n’a pas envie de se faire punir par les contres éclairs de Kylian Mbappé.