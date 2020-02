PSG : Real Madrid, Liverpool, Mbappé se prend deux claques

Dans : PSG.

Kylian Mbappé n’a pas vraiment marqué des points à Dortmund, et la fermeté du PSG à le conserver fait peur aux candidats à son recrutement.

Décevant lors de la fameuse déroute contre Manchester United la saison passée, Kylian Mbappé attend encore le match qui le fera changer de dimension avec le PSG en Ligue des Champions. Ce ne fut pas celui à Dortmund, où le Français, auteur tout de même d’une passe décisive pour Neymar sur une action isolée, a peu pesé sur la rencontre. Une prestation XXL est attendue au retour, mais en attendant, les rumeurs sur son avenir sont moins éclaboussantes. Récemment, le Real Madrid aurait compris qu’aller chercher Mbappé au PSG dès cet été serait impossible, et le club espagnol, désireux de se renforcer massivement l’été prochain en attaque, est maintenant prêt à mettre le paquet sur Erling Haaland, qui a brillé en Ligue des Champions face au PSG. La venue du Norvégien coûterait 100 ME au Real Madrid, et permettrait d’oublier Mbappé pour un an.



Une autre porte de sortie régulièrement évoquée se réduit également. Selon l’expert des transferts Ian McGarry, Liverpool se prépare à de très grands changements, sans se soucier du champion du monde français. « Nous avons des informations précises sur l’envie de Liverpool de faire venir Timo Werner cet été. Il viendrait pour remplacer Roberto Firmino, dont les représentants sont en contacts avec le Bayern Munich depuis quelques jours », a lancé le consultant du Transfer Window Podcast. Pas de Mbappé en vue, la fermeté du PSG n’incitant pas à faire des folies. Mais si le champion du monde français venait à crever l’écran prochainement en Ligue des Champions, nul doute que sa côte pourrait remonter à vitesse grand V.