PSG : Real, Juventus, City, Leonardo vers une bataille XXL

Cet hiver, il semble acquis que le Paris Saint-Germain ne connaîtra pas de grand mouvement au sein de son effectif durant le mercato, si l’on met de côté l’épineux cas Edinson Cavani.

En revanche, Leonardo est déjà au travail pour construire l’effectif de la saison prochaine. Dans cette optique, le directeur sportif parisien a un œil avisé en Italie, un terrain de chasse qu’il maîtrise mieux que quiconque. Ces derniers mois, le nom de Sandro Tonali est régulièrement associé à l’ancien directeur sportif de l’AC Milan, désormais aux manettes du recrutement parisien. L’intérêt de Paris pour le milieu de Brescia est bien réel. Mais selon Gianluca Di Marzio, il faudra avoir les reins solides pour s’offrir la pépite italienne de 19 ans…

Et pour cause, le spécialiste du mercato transalpin affirme que l’on se dirige vers une bataille à cinq, l’été prochain, pour recruter Sandro Tonali. Car outre le Paris Sant-German, qui a d’ores et déjà manifesté son intérêt auprès du joueur, quatre cadors européens sont également sur les rangs. Et l’affaire promet d’être délicate pour le Paris Saint-Germain puisqu’il s’agit du Real Madrid, de la Juventus Turin, de l’Inter Milan et de Manchester City. Quatre écuries jouissant de moyens colossaux, et qui disposent tous de différents atouts susceptibles de faire mouche chez Sandro Tonali, lequel s’est imposé comme le patron de Brescia et l’un des meilleurs joueurs de Série A à son poste, du haut de ses 19 ans.