PSG : Rashford pour oublier Mbappé en 2021, le projet fou !

Désireux de bâtir l’avenir autour de Kylian Mbappé, le PSG souhaite faire signer une prolongation de contrat à son attaquant de 21 ans.

Mais pour l’heure, et comme indiqué cette semaine par RMC, les négociations n’avancent pas entre l’entourage de Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Plus que jamais, la crainte d’un départ du natif de Paris l’été prochain, à un an de la fin de son contrat, est présente dans l’esprit des dirigeants franciliens. Automatiquement, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi se retrouvent dans l’obligation d’anticiper ce scénario en explorant un certain nombre d'alternatives sur le marché des transferts. Et selon les informations de Don Balon, la piste Marcus Rashford est plus concrète que jamais dans les hautes sphères du Paris Saint-Germain.

Un dossier d’autant plus abordable pour le Paris Saint-Germain en cas de départ de Kylian Mbappé que Manchester United ne s’opposera pas au transfert de l’international anglais en 2021, si les Red Devils ne sont pas qualifiés cette année-là pour la Ligue des Champions. Le média indique qu’une offre de 95 ME pourrait suffire à convaincre Manchester United de laisser filer son attaquant. Le manque d’ambition de MU peut surprendre, mais il est tout relatif puisque le média affirme que la formation mancunienne réinvestirait la quasi-totalité de cette somme pour recruter deux joueurs offensifs afin de donner une nouvelle dynamique à sa ligne d’attaque. Toutes les cartes sont toutefois dans les mains de Kylian Mbappé, qui pourrait brusquement refermer le dossier Marcus Rashford s’il prenait finalement la décision de prolonger au PSG. Mais l’intérêt du Real Madrid est si fort que l’ancien attaquant de l’AS Monaco semble très fortement hésiter.