PSG : Rashford à Paris, la fête est finie

Dans : PSG.

Les départs de Neymar et de Kylian Mbappé ne sont pas à l’ordre du jour, mais le PSG tient à explorer quelques pistes au cas où une surprise se produirait au mercato.

Dans cette optique, le nom de Marcus Rashford est sorti de nulle part en ce début de semaine. A en croire les médias britanniques, l’attaquant de Manchester United, auteur d’une brillante saison avec les Red Devils, intéresse grandement Thomas Tuchel. Dans un monde idéal, l’entraîneur allemand aimerait recruter Marcus Rashford afin d’associer l’Anglais à Kylian Mbappé et à Neymar mais pour des raisons financières évidentes, il est impossible pour le PSG de se positionner sur un tel dossier sans vendre l’une de ses stars.

Malgré le profil très sexy de l’attaquant de Manchester United, cette piste devrait de toute façon est rapidement rangée au fond d’un tiroir par Leonardo. Et pour cause, ESPN affirme ce mercredi que Marcus Rashford n’a pas du tout l’intention de quitter son club formateur, au moment où celui-ci retrouve enfin des couleurs en cette fin de saison. Cinquième de Premier League à égalité de points avec Leicester, la formation d’Ole Gunnar Solskjaer affiche une forme resplendissante avec un collectif de plus en plus impressionnant, porté par des individualités fortes à l’image de Paul Pogba, d’Anthony Martial, de Bruno Fernandes et bien évidemment de Marcus Rashford, auteur de 21 buts et de 10 passes décisives toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Malgré cette fin de non-recevoir, il y a fort à parier que le Paris SG va continuer de suivre le dossier Marcus Rashford, au cas où Neymar ou Kylian Mbappé ne surprennent tout le monde lors du prochain mercato…