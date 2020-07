PSG : Neymar prolongé, le Qatar à l'attaque

Dans : PSG.

Après avoir entamé des négociations pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, le PSG en a fait de même avec l’autre grande star de son effectif, Neymar.

Cette fois ça y est, le Paris Saint-Germain passe à l’action. Dans une position d’attente vis-à-vis de Neymar ces dernières semaines, le club de la capitale a pris le taureau par les cornes dans le dossier de son n°10 brésilien. Et pour cause, Mohamed Bouhafsi a indiqué sur les ondes de RMC que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ont officiellement ouvert des discussions avec Neymar et son entourage au sujet d’une prolongation de contrat, alors que le bail actuel de l’ancienne star du FC Barcelone court jusqu’en juin 2022. Pour l’heure, on est évidemment très loin d’un accord et d’une nouvelle signature du « Ney » à Paris mais selon le responsable des sports de la radio, les premières discussions sont très positives entre les deux camps.

« Les discussions ont démarré autour d’une prolongation de contrat de Neymar. Depuis plusieurs semaines, cela discute plutôt bien, de manière positive et intéressante. Pour l’heure, il n’y a pas d’avancée réelle mais il y a la volonté de prolonger Neymar au sein du PSG. Cela avance plutôt dans le bon sens, ce qui n’est pas le cas pour l’instant dans le dossier Kylian Mbappé » a indiqué le spécialiste du mercato, pour qui le Paris Saint-Germain éprouve plus de difficultés à capter l’attention de Kylian Mbappé dans l’optique d’une éventuelle prolongation de contrat. Reste maintenant à voir comment évolueront ces deux dossiers, l’objectif du club de la capitale semblant clairement être de prolonger ces deux stars afin d’en tirer le meilleur prix en cas de vente, ou de les conserver le plus longtemps possible dans l’espoir de remporter une voire plusieurs Ligue des Champions.