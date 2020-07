PSG : 100 ME pour Rashford, l'idée folle de Paris

Dans : PSG.

Les compétitions de la saison 2020-2021 n’étant pas encore terminées, il est difficile de connaître les réelles intentions du PSG au mercato.

En effet, le club parisien se veut pour l’heure très discret sur le marché des transferts, comme l’a confirmé Thomas Tuchel en marge de la nette victoire contre Le Havre en match amical (9-0). On le sait, le Paris Saint-Germain souhaite se renforcer en défense, où il va falloir combler les départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva, mais également au milieu de terrain. Quid de l’attaque ? Le départ d’Edinson Cavani laisse un énorme vide que le jeune Arnaud Kalimuendo (18 ans), aussi prometteur soit-il, aura bien du mal à combler. La venue d’un attaquant polyvalent, également capable de jouer sur les côtés, est donc totalement envisageable.

Neymar, Mbappé, Rashford, le rêve de Tuchel

C’est dans cette optique que la prestigieuse piste menant à Marcus Rashford est actuellement creusée par le Paris Saint-Germain, selon les informations obtenues par The Independent. Le média britannique affirme ce mardi que Thomas Tuchel est totalement fan de celui qui fait des miracles avec Anthony Martial et Bruno Fernandes sur le front de l’attaque de Manchester United depuis la reprise du championnat anglais. Financièrement, l’opération paraît tout de même bien délicate à boucler puisque Manchester United réclame plus de 100 ME pour lâcher son attaquant anglais, sous contrat jusqu’en 2023. Le deal semble d’autant plus impossible que le média précise à plusieurs reprises que Thomas Tuchel ne veut pas du natif de Manchester pour combler un potentiel départ de Kylian Mbappé ou de Neymar… mais bien pour associer Rasfhord aux deux stars du PSG. Quelques mois seulement après une grave crise sanitaire et économique ayant durement frappé les clubs européens, le Paris Saint-Germain ne devrait logiquement pas accéder à la demande de son entraîneur.