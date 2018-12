PSG : Ramsey à Paris, Emery n’a qu’un conseil à lui donner

Dans : PSG, Premier League, Mercato.

Sous la menace du fair-play financier, le Paris Saint-Germain pourrait saisir une belle affaire au mercato hivernal.

Le pensionnaire du Parc des Princes, à la recherche de renforts dans l’entrejeu, a en effet contacté le Gunner Aaron Ramsey (28 ans) dont le contrat expire en juin prochain. Arsenal n’étant pas pressé de prolonger son bail, Paris tient peut-être un bon milieu expérimenté à prix réduit. Mais tant que rien n’est bouclé, le Gallois appartient et joue toujours au club londonien. Le manager Unai Emery l’a donc rappelé à l’ordre pour le garder impliqué.

« La chose la plus importante pour tous les joueurs, c'est de rester concentré sur Arsenal, a réagi l’Espagnol. Ce n'est pas facile pour Aaron mais je lui ai parlé, on a besoin de ses performances. Il a joué hier (mercredi contre Brighton, 1-1) avec un bon état d'esprit. Nous n'avons pas gagné mais il travaille dur, je suis satisfait. J'ai encore besoin de cette concentration contre Liverpool samedi et ensuite face à Fulham. Il doit se concentrer pour nous aider. » En gros, Emery ne veut pas entendre parler de son précédent club.