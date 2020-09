PSG : Ramener Messi au Paris SG, Di Maria était en mission !

Dans : PSG.

Au cœur de l’été, Lionel Messi faisait publiquement savoir qu’il souhaitait quitter le FC Barcelone au mercato.

L’international argentin pensait bénéficier d’une liberté contractuelle lui permettant de signer dans le club de son choix. Manchester City s’était concrètement positionné, au même titre que le Paris Saint-Germain, qui a étudié la faisabilité de l’opération. Mais dans ce dossier, le FC Barcelone a été plus fort que Lionel Messi en prouvant à son Ballon d’Or qu’il ne bénéficiait d’aucune liberté contractuelle cet été. Au vu du prix exigé par Josep Maria Bartomeu pour lâcher Lionel Messi, le génie argentin n’a pas eu d’autres choix que de rester une ultime saison en Catalogne. Un grand regret pour Angel Di Maria, lequel n’a pas caché à Radio Continental qu’il avait fait son maximum en coulisses afin d’attirer son ami Léo Messi au PSG.

« La première chose que j'ai envoyée à Messi lorsque j'ai découvert qu'il ne voulait pas continuer à Barcelone, c'est une capture Instagram où je lui disais comment le PSG pourrait jouer avec Messi » a confié Angel Di Maria à la radio argentine, avant d’évoquer son entente avec Lionel Messi en sélection et son absence depuis 2019, « ADM » ne faisant plus partie des plans de Lionel Scaloni. « Beaucoup disent que je suis déjà âgé, mais j'ai 32 ans et je continue à courir de la même manière, à chaque match. Je montre que je peux être au niveau de Neymar et Mbappé. Si je fais tout ce que je fais au club en essayant d'être dans les onze pour pouvoir disputer une Coupe du Monde et une Coupe de l'America, c'est difficile de comprendre pourquoi je ne suis pas appelé. Ils ne m'ont jamais expliqué pourquoi ils ne m'appelaient pas. Si je ne suis pas appelé, c'est parce qu'ils ne veulent pas m'appeler ». Rien ne dit donc qu’Angel Di Maria aura de nouveau l’occasion d’évoluer au côté de Lionel Messi d’ici la fin de sa carrière…