PSG : Rakitic ne dit plus non à une pige au Paris SG

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Dans le cadre d’un potentiel transfert de Neymar cet été, le nom d’Ivan Rakitic a régulièrement été associé au Paris Saint-Germain. En effet, l’international croate aurait pu servir de monnaie d’échange au Barça pour boucler la venue du Brésilien mais finalement, aucun accord n’a été trouvé. L’ancien du FC Séville n’en a pas fait toute une maladie puisqu’initialement, il n’était pas vraiment favorable à un départ dans la capitale française. Oui mais voilà, la Liga a débuté et sa situation n’est pas des plus confortables puisqu’il n’est plus un titulaire indiscutable de l’entraîneur Ernesto Valverde.

Raison pour laquelle, selon les informations de Tuttosport, Ivan Rakitic considérerait désormais de manière bien différente la possibilité de signer au Paris Saint-Germain. Pour l’heure, le club de la capitale, armé dans ce secteur de jeu avec Marquinhos, Herrera, Gueye, Paredes, Verratti voire Di Maria et Sarabia, se contente d’observer le dossier sans bouger le petit doigt. Il se murmure en Italie que la Juventus Turin est également sur les rangs. Mais comme Paris, le club transalpin compte de nombreux milieux dans son effectif, au point de ne pas avoir pu cocher Emre Can sur la liste pour la Ligue des Champions. La situation de Rakitic se complique donc, alors qu’il avait pourtant de nombreuses opportunités il y a encore un mois.