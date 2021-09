PSG : Raiola préférait le Barça pour Donnarumma

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

En désaccord avec ses dirigeants, le gardien Gianluigi Donnarumma a quitté le Milan AC en fin de contrat cet été. L’Italien en a profité pour s’engager avec le Paris Saint-Germain. Mais le club de la capitale n’était pas le premier choix de son agent Mino Raiola, d’abord passé par Barcelone.

Le FC Barcelone vient de vivre un mercato cauchemardesque. Cet été, le club catalan s’est considérablement affaibli avec les départs des attaquants Lionel Messi et Antoine Griezmann. Et toujours à cause de leurs problèmes économiques, les Blaugrana n’ont pas réussi à attirer certaines de leurs cibles. On pense notamment au milieu de terrain Georginio Wijnaldum qui, malgré ses démentis, a sûrement reçu un salaire supérieur de la part du Paris Saint-Germain.

Mais ce n’est pas tout. Le Barça a également subi un échec sur la piste menant à Gianluigi Donnarumma. Les rumeurs étaient effectivement fondées, Mino Raiola a bien tenté de placer le gardien au FC Barcelone. L’agent de l’international italien s’est rendu en Catalogne pour proposer Gianluigi Donnarumma au Barça, confirme le journaliste Fabrizio Romano. Mais les demandes financières de l’intermédiaire, en commissions pour lui-même et en salaire pour son client, ont immédiatement refroidi les Barcelonais.

Impossible pour le Barça

Dans sa situation de crise, même si Gianluigi Donnarumma était libre de tout contrat, on ne voit pas trop comment le FC Barcelone aurait pu s’offrir un gardien de ce calibre, sachant que sa masse salariale dépassait largement le plafond imposé par la Liga. De plus, le champion d’Europe avec l’Italie se serait heurté à un concurrent nommé Marc-André ter Stegen, encore plus solidement installé que Keylor Navas au Paris Saint-Germain. Autant dire que Mino Raiola n’a pas dû s’éterniser à Barcelone avant de contacter le directeur sportif parisien Leonardo, grand amateur de l’ancien Milanais depuis plusieurs saisons. Et qui pouvait largement répondre à ses attentes.