PSG : Raiola lance les enchères, Paris fonce sur Haaland

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Retenu par le Borussia Dortmund cet été, l’attaquant norvégien Erling Haaland prépare son départ au prochain mercato estival. Son agent Mino Raiola travaille déjà sur le dossier sachant que de nombreuses formations devraient le solliciter, à commencer par le Paris Saint-Germain.

Kylian Mbappé ne sera pas la seule attraction du prochain mercato estival. Du côté du Borussia Dortmund, l’autre phénomène Erling Haaland attisera lui aussi les convoitises. L’attaquant de 21 ans, retenu par ses dirigeants cet été, a accepté l’idée de rester une saison de plus. Mais nul doute que son clan fera un vrai forcing dans quelques mois. D’ailleurs, son agent Mino Raiola travaille déjà sur le probable futur transfert de son joueur. D’après le spécialiste mercato Fabrizio Romano, qui participé à un podcast consacré au Bayern Munich sur Sport1, l’intermédiaire a lancé les grandes manœuvres auprès des nombreux clubs intéressés, parmi lesquels on retrouve notamment les Bavarois et le Paris Saint-Germain.

Raiola attend les offres pour Haaland

« L’avenir d’Erling Haaland ? Il ne faut jamais dire jamais pour le Bayern Munich et les dirigeants travaillent dès maintenant pour la saison prochaine, a confié le journaliste. Mais ce sera très difficile à cause du salaire, des commissions d’agent et du transfert à payer. Donc ça représente un gros deal. (…) Le Bayern Munich sera en course pour le récupérer avec les clubs anglais et espagnols, et le PSG. Ce sera un dossier fantastique à suivre. (…) Je ne sais pas où il ira, on travaillera là-dessus pour se renseigner parce que Mino Raiola annonce qu’il commence le processus de vente du joueur pour l’été prochain. Mais ce sera incroyable à suivre ! »

En effet, ce feuilleton s’annonce déjà riche en rebondissements étant donné que de nombreux cadors vont faire monter les enchères. Tout le monde connaît désormais la puissance financière du Paris Saint-Germain, qui pourrait frapper fort en cas de départ libre de Kylian Mbappé en juin prochain. Mais contrairement au Bayern Munich, qui n’est pas du genre à faire des folies, des prétendants comme les deux clubs de Manchester, City et United, ont les moyens de rivaliser avec les Parisiens. Et de remplir les poches de Mino Raiola.