Kylian Mbappé, la peur commence à grandir !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Contraint de déclarer forfait avec l'équipe de France en raison d'une douleur au mollet, Kylian Mbappé suscite toujours autant de rumeurs concernant son avenir au PSG, alors qu'il pourra signer où il le souhaite en 2022.

Depuis la fermeture du mercato d’été, mardi à minuit, on a enfin reparlé de Kylian Mbappé dans la chronique sportive. Mais pas très longtemps puisque face à la Bosnie, l’attaquant français n’a pas particulièrement brillé, pas plus que ses coéquipiers, et en plus il s’est blessé au mollet. Même si Didier Deschamps a éteint les polémiques concernant une possible intervention du PSG dans cette histoire de blessure, Kylian Mbappé a donc déclaré forfait pour les deux rencontres des Bleus de ce mois de septembre. L’ancien Monégasque peut donc préparer la reprise avec ses coéquipiers parisiens, et notamment les débuts de la Ligue des champions contre Bruges le 15 septembre.

Kylian Mbappé ? Pierre Menes ?

CROISONS-LES ! pic.twitter.com/eRFNGg0Wfp — Hamid Grenier (@hamid_dugarry) September 3, 2021

Cependant, si en France, le dossier Kylian Mbappé est sorti de la rubrique « marché des transferts », ce n’est pas du tout le cas en Espagne. Si les médias madrilènes ont affiché une grande confiance jusqu’à mardi minuit, avant de finalement reconnaître que le deal à 200 millions d’euros ne se ferait pas avec le Paris Saint-Germain, depuis les choses ont évolué. Alors que tout le monde était persuadé, El Chringuito en tête, que dès le mois de janvier 2022 Kylian Mbappé ferait part de son désir de signer au Real Madrid, cette tendance s’inverse en interne. Exit la possibilité d’un transfert dès le mois de janvier 2022, lequel aurait permis à Nasser Al-Khelaifi d’empoche un gros chèque, c’est désormais une possible prolongation de Kylian Mbappé au PSG qui fait trembler Florentino Perez.

Selon AS, sans même penser à l’aspect financier de l’opération, le Paris Saint-Germain peut convaincre la star française sur le plan sportif dans les 4 prochains mois. « Bien que l'argent ne soit pas un problème, le plus gros argument du PSG pour convaincre Mbappé est le sport. Le grand trio Mbappé-Neymar-Messi n’a pas encore débuté à Paris et s’il fonctionne, et que les résultats commencent à arriver, l'entité qatarie a de meilleures chances de convaincre sa star de rester. Mais ils n’ont pas beaucoup de temps pour le faire. Quatre mois seulement, puisque dès le 1er janvier, Kylian Mbappé sera libre non seulement de négocier avec n'importe quel club, mais aussi de signer, bien qu'il ne soit pas encore clair si l'intention du joueur est de s’engager dès la mi-saison ou d'attendre l'arrivée de l'été », explique, dans les colonnes de AS, Marco Ruiz.

Kylian Mbappé inquiète le Real Madrid

Le président qatari l'a dit et répété ces derniers mois, Kylian Mbappé ne devait pas partir lors de ce mercato 2021, ce qui a été le cas, et Nasser Al-Khelaifi l'a également dit, le champion du monde français ne partira pas libre du Paris Saint-Germain. Le patron du PSG a désormais quelques mois pour réussir à inverser la tendance, même s'il est évident que NAK a du travail. Cependant, il est évident que le feuilleton du dernier jours du marché des transferts a envoyé un signal assez inquiétant au Real Madrid, la Casa Blanca n'ayant jamais réussi à faire dire à Mbappé qu'il voulait quitter Paris. Et cette absence de prise de parole inquiète Florentino Perez.