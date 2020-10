PSG : Rafinha arrive à Paris, ça va se jouer sur le gong !

Dans : PSG.

Le PSG et Leonardo accélèrent à fond dans la dernière ligne droite du marché des transferts.

Rafinha est en effet arrivé dans la capitale ce lundi soir autour de 22h00 et a commencé sa visite médicale express en vue de son transfert en provenance du FC Barcelone. Le milieu de terrain brésilien doit désormais attendre que les dirigeants des deux clubs finissent à temps les formalités administratives. Pas évident pour une opération qui a seulement été remise au goût du jour en début de soirée, alors que le PSG avait quasiment mis un terme à son marché des transferts après la signature de Danilo Pereira. Pour Rafinha, le joueur brésilien de 27 ans arrivera officiellement libre, mais le Barça pourra toucher jusque’à 3 ME de bonus en fonction de ses performances, et aura droit à un pourcentage en cas de revente qui peut monter jusqu’à 35 %.