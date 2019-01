PSG : Rabiot repart au clash, il dit non à toutes les offres !

Dans : PSG, Mercato, Premier League, Foot Europeen.

Alors qu'il refuse encore et toujours de prolonger son contrat au sein du Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot a mis un râteau à un top club anglais.

Vu qu'Adrien Rabiot ne voit plus son avenir dans le club de la capitale française, la direction parisienne ambitionne toujours de vendre son milieu de terrain avant la fin du mercato hivernal. Dans l'objectif de recevoir un petit chèque, plutôt que de le perdre sans indemnité de transfert en fin de saison, le PSG fait tout son possible pour le refourguer dans un grand club européen. Mais Rabiot ne fait pas forcément d'efforts. Placardisé à Paris, où il ne fait plus partie du groupe pro depuis quelques jours, le joueur de 24 ans, qui a eu la douleur de perdre son père, a effectivement refusé une belle offre de Tottenham.

« Tottenham, qui suit le dossier depuis des mois, est passé à l'action et a transmis une offre aux champions de France pour boucler un transfert dans les prochains jours. La première réaction du clan Rabiot, de nouveau endeuillé ces derniers jours, a été de faire savoir qu'il n'était pas intéressé », avoue L'Equipe. Bien décidé à partir libre l'été prochain, Rabiot n'a que l'embarras du choix puisqu'en plus du FC Barcelone, courtisan de longue date, le Bayern Munich, Chelsea et Liverpool s'intéressent aussi à lui en vue de la saison prochaine. Pas de quoi ravir le PSG, qui se dirige bel et bien vers un énorme couac dans le dossier Rabiot...