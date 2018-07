PSG : Rabiot l'atout monstrueux du PSG au mercato ?

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

En cas de départ de Miralem Pjanić durant ce mercato, la Juventus pourrait bien faire ses emplettes estivales au... Paris Saint-Germain.

À la Juve depuis 2016, Miralem Pjanić serait potentiellement sur le départ à Turin. Quelque peu en froid avec sa direction, qui ne lui a pas proposé la prolongation de contrat espérée avec un salaire de 9 ME par an, le milieu de terrain envisagerait de faire ses valises. Malgré un statut de titulaire dans l'esprit d'Allegri, le joueur de 28 ans est poussé vers la sortie par son nouvel agent. Proche des grands d'Europe, Fali Ramadani souhaite que Pjanić change d'air cet été. Pour cela, il dispose d'opportunités au FC Barcelone, au PSG, à Manchester City et à Chelsea. Ce qui montre donc que l'international bosniaque peut clairement quitter le club piémontais durant ce mercato, sous réserve d'une offre de 100 millions d’euros.

Si ce transfert venait à s'effectuer au cours des prochaines semaines, la Vieille Dame mettrait alors le paquet sur... Adrien Rabiot, selon Tuttosport. À un an de la fin de son contrat au PSG, le joueur de 23 ans serait une priorité pour la Juve, qui l'avait déjà approché quand il avait 17 ans, avant qu'il ne signe son premier contrat pro à Paris. Le PSG, qui ne souhaite pas se séparer de son titi, se prépare donc à trembler... à moins que Rabiot ne soit finalement utilisé dans une transaction menant Pjanić au PSG ? Réponse dans les mois à venir...