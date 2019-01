PSG : Rabiot joue la provocation, Tuchel le rappelle à l’ordre

Dans : PSG, Ligue 1, Mercato.

En refusant de prolonger alors que son contrat expire bientôt, Adrien Rabiot s’est mis dans une position délicate. Sifflé par les supporters, le milieu ne portera plus le maillot du Paris Saint-Germain puisque la direction l’a mis à l’écart.

Une manière de le pousser vers la sortie dès cet hiver, plus précisément vers le FC Barcelone avec qu'il s'est entendu. La situation n’est donc pas idéale pour l’international français, qui a pourtant retrouvé le Camp des Loges dans la bonne humeur. « De retour à l’entraînement ! Tout sourire », a commenté Rabiot sur Instagram, comme pour provoquer ses dirigeants. Difficile de dire si Thomas Tuchel a vu la publication. En tout cas, l’entraîneur parisien lui a demandé de se montrer irréprochable jusqu’à son départ.

Tuchel prévient Rabiot

« Il doit être professionnel et nous aussi, a réagi le technicien allemand. Ce n’est pas le premier joueur à être dans un vestiaire avec une situation comme ça. Il y a d’autres joueurs comme Ramsey ou Ander Herrera qui sont un peu dans ce cas. Ce n’est pas une situation unique. Je suis convaincu qu’il peut rester professionnel parce que c’était un top professionnel jusqu’à maintenant. J’attends ça d’Adrien. »

« C’est une situation un peu compliquée. On doit attendre, tout peut arriver. On doit être très professionnels. C’est une situation entre le club et Adrien. Je ne lui interdis pas de rentrer dans le vestiaire. C’est un de nos joueurs et il est à l’entraînement », a précisé le coach du PSG, qui serait tout de même soulagé de voir Rabiot partir avant la fin du mois.