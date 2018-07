PSG : Rabiot drague le FC Barcelone, et ça marche

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Cet été, le FC Barcelone va déjà subir le départ majeur d’Andres Iniesta, qui a fait ses adieux au club au printemps dernier, après 16 ans de très bons et loyaux services. En plus de cela, dès l’élimination du Brésil face à la Belgique, Paulinho n’a pas caché qu’il ne jouerait plus au Barça la saison prochaine. Courtisé par un club russe, l’ancienne star de Ghangzhou Evergrande ambitionne de revenir dans le championnat chinois, et un transfert pour 50 ME se met doucement en place. Conséquence logique, le champion d’Espagne a besoin de recruter au mercato, et El Mundo Deportivo rappelle ce dimanche les deux principales pistes des dirigeants barcelonais.

Il s’agit de l’ailier de Chelsea Willian, et du milieu de terrain parisien Adrien Rabiot. Ce dernier est vu comme une très bonne opportunité, car le fait qu’il ne lui reste qu’une seule année de contrat le rend bien plus abordable financièrement que prévu. Surtout, en cas d’échec dans les négociations avec le PSG sur sa prolongation, le club de la capitale serait bien obligé d’envisager un départ pour éviter de le laisser libre en juin 2019. Le FC Barcelone se tient d’autant plus à l’affut que les contacts sont permanents avec la mère et représentante d’Adrien Rabiot, persuadée que le Barça peut représenter un bon moyen de faire monter les enchères, ou sinon une très belle porte de sortie.