PSG : Rabiot autorisé à filer au mercato à une seule condition

Alors que son contrat expire en juin prochain, Adrien Rabiot continue de jouer avec les nerfs de ses dirigeants.

Le milieu du Paris Saint-Germain n’a toujours pas prolongé, laissant le club francilien dans une position inconfortable. Pour le moment, la direction ne panique pas étant donné que l’international tricolore donne la priorité à son club formateur. Ses discussions avec d’autres formations européennes ressemblent davantage à un moyen de pression pour obtenir le salaire annuel à 10 millions d’euros qu’il réclame. En tout cas, cela n’empêche pas la presse italienne d’envisager son départ, peut-être même dès cet hiver !

En effet, la Rai Sport affirme que Rabiot pourrait définitivement refuser de prolonger si le PSG ne passe pas la phase de groupes de la Ligue des Champions. Dans ce cas, Paris serait prêt à le laisser partir afin de ne pas le perdre sans la moindre indemnité en fin de saison. Rappelons que le danger est réel pour les Parisiens, seulement troisièmes du groupe C, respectivement à un et deux points de Naples et Liverpool après la 3e journée. Autant dire que le président Nasser Al-Khelaïfi, attaché à son joueur et à la C1, n’envisage pas une seule seconde ce scénario cauchemardesque…