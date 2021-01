PSG : Qui sera la recrue surprise de Leonardo d'ici lundi ?

Dans : PSG.

Leonardo est capable de tout et l'a déjà prouvé. La dernière ligne droite du mercato pourrait encore une fois lui permettre de réaliser une petite prouesse.

Dans trois jours le marché des transferts sera terminé en France, et le PSG n’a pas encore bougé le petit doigt. On se dirige donc vers un mercato très calme, à moins que Leonardo ne réserve encore une surprise presque habituelle. En effet, le directeur sportif est passé maitre dans l’art de réaliser des coups de dernière minute qui mettent tout le monde d’accord. Toutefois, comme l’explique L’Equipe ce vendredi, la mission sera extrêmement compliquée. En effet, aucun des joueurs poussés vers la sortie, comme Kehrer, Draxler, Gueye, voire même Paredes et Diallo, ne compte changer d’air cet hiver. L’idée de terminer la saison avec le PSG pour voir ce qu’il adviendra prime avant tout, et Leonardo ne peut pas faire grand chose contre ça.

Niveau recrutement, une seule possibilité pour le moment, celle de convaincre Tottenham de lâcher Dele Alli, qui veut absolument venir. L’Anglais aurait alors quelques mois en prêt pour retrouver du temps de jeu, ce qui rendrait difficile un réel impact sur une escouade offensive déjà bien armée. Reste la dernière possibilité, celle de voir encore une fois Leonardo travailler dans l’ombre et surprendre tout le monde avec un deal dans les 24 dernières heures. Il a déjà su le faire par le passé, surprenant ainsi tous les journalistes et les suiveurs du PSG. De quoi faire saliver les supporters, même si la situation économique n’incite pas vraiment aux coups de folie à l’heure actuelle.