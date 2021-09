PSG : Quatre départs, le mercato n'est jamais fini !

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Malgré la fermeture officielle du mercato, le Paris Saint-Germain a toujours la possibilité de vendre ses indésirables dans certains championnats.

Le mercato a fermé ses portes en France ainsi que dans les grands championnats européens tels que l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne. Néanmoins, le Paris Saint-Germain et les autres clubs de Ligue 1 ont encore la possibilité de vendre certains de leurs joueurs dans des championnats plus exotiques. Le Qatar, l’Arabie Saoudite, l’Israël mais surtout la Turquie et la Russie sont encore dans la période de mercato. Cela pourrait offrir des possibilités au PSG, qui cherche toujours à se débarrasser de certains indésirables. Selon le site Culture PSG, un départ de Layvin Kurzawa en Turquie serait par exemple idéal pour Leonardo et Mauricio Pochettino, qui ne comptent plus sur l’ancien Monégasque.

La Russie et la Turquie peuvent encore recruter

« Les destinations russes et surtout turques pourraient être de potentielles portes de sortie inespérées pour certains joueurs dont le PSG aurait aimé se séparer, mais n’a finalement pu le faire. On pense bien sûr directement à Layvin Kurzawa, complètement dépassé dans la hiérarchie et sur qui ne compte pas Mauricio Pochettino, ou encore Rafinha et Sergio Rico, tous pistés en Turquie durant l'été. Le nom de Danilo Pereira revient également parmi les départs possibles » argumente le média parisien, qui a par ailleurs évoqué la situation des Titis du PSG. Pour eux, des prêts sont encore possible, car l’UEFA autorise les clubs à prêter des joueurs de moins de 21 ans, y compris en dehors de la période de mercato. Enfin, on le sait depuis l’épisode de Valentin Rongier de Nantes à Marseille, les clubs de Ligue 1 sont autorisés à recruter un joueur du championnat de France en dehors de la période du mercato, un fameux joker. Il n’y a toutefois pas grande chance que les indésirables du PSG, qui jouissent de gros salaires, trouvent une porte de sortie en Ligue 1…