Lionel Messi s'envole vers Paris, le PSG explose de joie

Lionel Messi est attendu ce dimanche soir à Paris où l'ancien joueur du FC Barcelone va passer sa visite médicale puis signer son nouveau contrat avec le PSG dans les prochains jours. Au sein du club de la capitale, c'est l'euphorie, Neymar et ses coéquipiers sont en extase après ce coup du siècle.

« Les gens de Barcelone me connaissent et savent que je suis un vainqueur. Je veux continuer à être compétitif, en gagnant à nouveau la Ligue des champions et d’autres titres. Ce sera l’un de mes objectifs avec mon prochain club ». En confirmant officiellement son départ du FC Barcelone, Lionel Messi a clairement fait comprendre qu’il n’était pas décidé à prendre sa retraite à l’âge de 34 ans, et qu’au contraire il était déterminé à enchaîner les titres, et à viser pourquoi un septième Ballon d’Or. Pour réaliser ce challenge, Lionel Messi n’a pas voulu préciser s’il était en partance pour le Paris Saint-Germain, mais de nombreuses sources en Argentine, en France et en Espagne confirment que désormais tout est bouclé entre Nasser Al-Khelaifi et Jorge Messi, père et agent de la Pulga.

Merci 💫

C’était magique de commenter tes matches. Un privilège incroyable.

Plein de moments que je n’oublierai jamais. #Messi pic.twitter.com/e2CEtvq9eI — Benjamin Da Silva (@BenjDaSilva) August 8, 2021

Il n’y a donc plus aucune opposition à ce que l’ancienne star du Barça rejoigne le PSG, et cela même devrait être le cas dans les prochaines heures ou lundi matin. ESPN précise que les derniers détails du futur contrat de Lionel Messi avec le club français ont été réglés et qu’un avion privé attend désormais le joueur vers 19 heures afin qu’il rejoigne Paris où l’Argentin passera sa visite médicale ce dimanche soir ou au plus tard dans les prochaines 24 heures. « Peuple parisien plus de précisions. Lionel Messi décollera à 19h de l’aéroport El Prat de Barcelone dans un Falcon 7X pour arriver à 20h35 Paris Le Bourget. 14 passagers prévus. Nous vivons un moment historique savourons chaque instant », précise même le compte Twitter La Source Parisienne. Même si évidemment on ne connaît pas les détails financiers de l’accord, on s’oriente vers un contrat jusqu’en 2023 avec une option pour une saison supplémentaire, ce qui pourrait lier Lionel Messi et le Paris Saint-Germain jusqu’à ce que le footballeur fête ses 37 ans.

Ça y est, #Messi vient de réaliser qu'il allait jouer dans quelques jours avec Kurzawa et Kehrer !#PSG #MessiAuPSG pic.twitter.com/93eVGWvuv7 — Nicolas Puiravau (@nikop17) August 8, 2021

En contrepartie de sa signature libre, la Pulga aurait négocié un salaire proche de 35 millions d’euros par saison, ce qui lui assure donc 70 millions d’euros sur ce contrat, et possiblement plus de 100 millions d’euros si l’année supplémentaire est activée. Du côté du Paris Saint-Germain c’est l’euphorie totale, car si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi avaient pensé pouvoir recruter Leo Messi après son coup de sang de l’été dernier, tout cela était retombé ces derniers mois. Mais la signature imminente de la star a provoqué une vraie joie à la fois dans les bureaux du club et dans le vestiaire où les joueurs n’avaient pas prévu que l’un des meilleurs footballeurs de l’histoire allait les rejoindre lors de ce mercato.