PSG : Prolonger Neymar, le Qatar a deux gros doutes

Dans : PSG, Mercato.

En l'absence de Neymar, le Paris Saint-Germain s’en sort plutôt très bien en Ligue des Champions.

Attendu depuis de longs mois sur la scène européenne, l’attaquant de 27 ans n’a toujours pas joué le moindre match de C1 cette saison. La faute à une suspension, et désormais à une blessure. Touché à la cuisse gauche, le Ney ne reprendra pas avant le mois de novembre. Avec ce nouveau souci physique, l’international brésilien a porté à 10 son total de blessures depuis son arrivée à Paris en 2017. Une statistique qui n’incite pas vraiment à l’optimisme par rapport à l’avenir de l’Auriverde. Et c’est en partie pour cette raison physique que les propriétaires qataris du club de la capitale n’envisagent pas, pour l’instant, de prolonger leur star, selon Le Parisien.

« Les discussions entre le PSG et Neymar sont désormais au point mort. Le mercato estival a laissé des traces des deux côtés, et il va falloir donner du temps au temps pour lever les incompréhensions et lisser les différends. D'autant que le club de la capitale se retrouve face à une question épineuse. Faut-il nécessairement prolonger le contrat de son crack auriverde ? Faire de Neymar un joueur du PSG jusqu'en 2024 ou 2025 signifierait que les dirigeants entendent poursuivre leur projet sportif et marketing avec le Brésilien pour tête de gondole. C'est une possibilité qui vient cependant se heurter à l'inexorable montée en puissance de Kylian Mbappé. Mais en cas de prolongation, le club de la capitale s'assurerait un prix de revente important », détaille le média francilien, qui sait que les prochains mois seront cruciaux, entre les envies du Ney au prochain mercato estival et ses performances en Ligue des Champions.