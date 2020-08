PSG : Prolonger Neymar, l'opération est lancée !

Dans : PSG.

Même s'il a été transparent face au Bayern Munich, Neymar doit être prolongé par le Paris Saint-Germain et Leonardo s'y colle.

Neymar a largement apporté sa pierre à l’édifice parisien lors de cette campagne européenne, même si finalement l’attaquant brésilien du PSG n’a pas marqué le moindre but lors du Final 8. Mais c’est une évidence, face au Bayern Munich en finale, l’ancien joueur du FC Barcelone n’a jamais semblé être dans son assiette, passant finalement à côté de son match, comme la plupart de ses coéquipiers attaquants. Alors, si les critiques pleuvent sur Neymar ce lundi, du côté de Nasser Al-Khelaifi et Leonardo on est toujours aussi déterminé à garder la star brésilienne au-delà de la saison 2022, date actuelle de la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain. Car si les relations entre Neymar et les dirigeants du PSG ont connu des hauts et des bas depuis sa signature en 2017, les choses sont claires, Paris veut garder l’attaquant brésilien et ce dernier n'y est plus opposé.

Pour Le Parisien, la défaite face aux Allemands ne change rien dans la détermination à aboutir rapidement à un accord entre les deux parties pour une prolongation. « Loin des envies de départ qui avaient habité Neymar au dernier mercato estival, une intensification des discussions en vue d’une prolongation est attendue », annonce Dominique Sévérac. Et cela n’est pas passé inaperçu ces derniers jours à Lisbonne, où se disputait le Final 8, le père de Neymar et Pini Zahavi, l’agent qui a fait venir le Brésilien au PSG, étaient présents, à priori pas seulement pour faire du tourisme et regarder le football à la télévision. Le dossier pourrait donc rapidement s'accélérer, malgré la déception engendrée par la défaite en finale de la Ligue des champions.