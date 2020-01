PSG : Ce scénario complètement fou avec Neymar prend forme !

Dans : PSG.

Rayonnant sous le maillot du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, Neymar se rapproche de plus en plus d’une prolongation de contrat au sein du club de la capitale.

Il y a un an, l'international brésilien ne pensait qu’à retourner au Barça. Mais suite à un mercato estival agité, le Ney est finalement resté au PSG. Bien lui en a pris puisqu’il totalise treize buts et sept passes décisives en 15 matchs cette saison avec Paris. Mercredi, en marquant contre Monaco (4-1) pour son huitième match consécutif, l’attaquant de 27 ans a d’ailleurs égalé un record de Kylian Mbappé et de Carlos Bianchi. Comme un poisson dans l’eau, le Ney envisage désormais de prolonger son bail à Paris. Lié jusqu’en 2022, l’Auriverde voudrait rester à Paris, même si « tout accord pourrait dépendre des progrès du club en Ligue des Champions », selon ESPN.

« Le PSG est optimiste quant à la conclusion d'un accord avec Neymar. Mais aucune décision ne sera prise avant avril ou mai. Pour le moment, il n’y a aucun accord sur la table. Néanmoins, après les fortes tensions de l'été dernier, la relation entre le joueur et le club est bien meilleure », explique le média spécialisé. Ces derniers temps, des discussions informelles ont même eu lieu entre Leonardo et Neymar Senior. Et sachant que le directeur sportif francilien est aussi très proche de Pini Zahavi, l’agent qui avait négocié le deal de 222 millions d’euros en 2017, toutes les planètes semblent alignées pour que Neymar poursuive son aventure du côté du Parc des Princes. Au grand bonheur des suiveurs du football français !