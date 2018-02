PSG : Préparez-vous, cet énorme flop va revenir au PSG !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, Premier League.

Gros flop du mercato estival de 2016, Grzegorz Krychowiak a été prêté à West Bromwich Albion cette saison. Avec 21 matchs au compteur en Premier League depuis le début du championnat, l’international polonais s’est relancé. Mais ne nous y trompons pas, l’ex-milieu de terrain du FC Séville va revenir au PSG. C’est tout du moins son intention : revenir, et s’imposer dans la capitale.

« Je ne regrette pas ma décision d’avoir accepté d’être prêté à West Bromwich Albion. Si je devais décider à nouveau, je prendrais probablement la même décision que cet été. Je me battrais à nouveau au PSG pour une place dans l’équipe la saison prochaine. Quand l’entraîneur t’appelle, quand le directeur sportif te contacte et te dit qu’il veut t’acheter et qu’il te veut dans une telle équipe, il n’y a rien d’autre à faire que de relever le défi » a confié l’international polonais, convaincu qu’il aura (de nouveau) sa chance au PSG malgré l’arrivée de Lassana Diarra, l’éclosion de Giovani Lo Celso et l’éventuel recrutement d’un milieu défensif au prochain mercato…