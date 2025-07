PSG ‍: Poussé dehors, Marquinhos fait une grande annonce

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a pour ambition de recruter un défenseur central droitier pour remplacer Marquinhos sur le moyen terme. Le Brésilien sent la pression monter, mais sa réponse sur son avenir au PSG est limpide.

Titulaire inamovible du PSG depuis plus d’une décennie, Marquinhos vient de vivre la saison qu’il attendait tant avec la victoire en Ligue des Champions, les succès en Coupe de France et en Ligue 1 et même une place de finaliste à la Coupe du monde des clubs. A 31 ans, le Brésilien en a encore sous le pied et sa solidité à chaque sollicitation en font le maillon fort du PSG en défense centrale. Malgré le turnover installé à ce poste par Luis Enrique, il n’a pas été grandement inquiété et sa doublette avec Willian Pacho a permis à Gianluigi Donnarumma de pouvoir souffler à plus d’une reprise.

Mais le Brésilien s’en sent-il désormais repu après cette 12e saison au PSG marquée par des succès inédits ? La réponse est clairement non, malgré la volonté du club parisien de le pousser gentiment dehors. Luis Campos cherche un défenseur central axe droit, et l’a prévenu que le turnover serait encore plus important la saison prochaine. Des clubs saoudiens l’ont approché avec l’accord du PSG en vue d’un transfert, mais Marquinhos a tout repoussé, affirme Le Parisien.

Son entourage assure qu’il a « toujours faim », et que sa motivation ne va donc pas baisser d’un iota dans les prochaines années. Avec un contrat jusqu’en 2028, l’ancien de l’AS Roma a de quoi voir venir, et a en tout cas pris la décision claire de rester à Paris cet été. Même s’il jouera peut-être moins la saison prochaine, cela lui permettra de franchir le cap des 500 matchs sous le maillot du PSG. Le capitaine parisien entend bien continuer à jouer au plus haut niveau, et arriver en pleine forme aux Etats-Unis dans un an, pour la Coupe du monde des nations cette fois-ci.