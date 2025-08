PSG ‍: Poussé dehors, il refuse plusieurs offres

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a besoin de faire encore de la place dans son effectif. Un joueur fait pour le moment la fine bouche à un mois de la fin du mercato.

Pas facile pour le PSG de se défaire des joueurs indésirables, qui savent qu’ils ne joueront pas cette saison si Luis Enrique ne compte pas sur eux, mais n’ignorent pas non plus qu’il sera très difficile de trouver un niveau de salaire et de confort équivalent à celui de Paris. Seul Milan Skriniar a fait le grand saut en raison de conditions très avantageuses du côté de Fenerbahçe. Mais des joueurs comme Marco Asensio, Carlos Soler ou Renato Sanches cherchent encore le bon point de chute, ce qui peut bien prendre un mois. Même chez les joueurs moins connus, il n’est pas facile de trouver un nouveau club. C’est le cas d’Ilyes Housni, qui a été prêté la saison dernière au Havre avec un temps de jeu limité (13 matchs).

L'Arabie Saoudite ou l'Espagne pour Housni

🚨📊 La saison 22/23 de Ilyes Housni 🇲🇦 ! 🤯



Il était en pétard ! 🥲🧨 pic.twitter.com/obHaENToft — Rising PSG (@PSGRISING) July 30, 2025

Il ne lui reste qu’un an de contrat au PSG et le club de la capitale espère donc le vendre sans possibilité d’un nouveau prêt. Le joueur a eu des offres de Ligue 2, mais selon L’Equipe, il a pour le moment tout repoussé. L’attaquant, suivi par des clubs saoudiens mais qui n’a pour le moment reçu aucune offre du Royaume du Golfe, se verrait bien jouer en Espagne la saison prochaine, un football qui l’attire visiblement. Mais là aussi, encore faut-il avoir des propositions et ne pas trop faire la fine bouche. Son cas risque de se décanter en fin de mercato, mais le PSG, qui veut se garder de la liberté à ce niveau, ne cherchera pas d’aménagement pour un nouveau prêt et veut donc dire au revoir à Ilyes Housni de manière définitive à la fin de l’été.