PSG : Pourrir le Barça au mercato, le rêve d'Al-Khelaïfi

Pas plus tard que mercredi, ESPN dévoilait l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Lautaro Martinez, lequel figure également dans le viseur… de Barcelone.

Priorité du club catalan afin de renforcer son secteur offensif lors du prochain mercato, l’attaquant de l’Inter Milan figure-t-il vraiment dans le viseur du Paris Saint-Germain ? Difficile d’y croire, tant que l’épilogue des feuilletons Edinson Cavani et Mauro Icardi n’est pas connu. Assurément, il s’agit avant tout d’un dossier politique et non sportif selon le journaliste Xavier Bosch, lequel a indiqué dans les colonnes du Mundo Deportivo que le PSG utilisait simplement Lautaro Martinez pour se venger du FC Barcelone, qui lui a notamment chipé Frenkie De Jong au buzzer il y a quelques mois.

« Al-Khelaïfi n’oublie pas que Bartomeu lui a arraché De Jong, que tout le monde voulait. La vengeance est un plat qui se mange froid et un an plus tard, le PSG tente de faire capoter le transfert de Lautaro Martinez au Barça. En plus d’Icardi, Cavani et Mbappé, la volonté du PSG de recruter l’attaquant de l’Inter ressemble plus à un coup de colère qu’à une nécessité sportive. Mais en fin de compte, Lautaro Martinez sera le seul à décider. Et le Barça a quatre choses que le PSG ne peut pas lui offrir par rapport au Barça : jouer avec Messi, évoluer dans le meilleur championnat au monde, jouer dans l’un des deux plus grands clubs au monde et vivre dans une ville où il n’aura pas besoin d’apprendre une nouvelle langue. Seul un montant indécent pourrait le convaincre de ne pas accepter l’offre du Barça, la plus attractive. Et cet été, ce n’est pas le moment. Le PSG ne peut pas flirter avec les limites du fair-play financier, ce n’est le moment pour personne de dépenser 100 ME » a indiqué le journaliste, lequel ne croit donc pas du tout à un transfert de Lautaro Martinez à Paris dans les prochaines semaines…