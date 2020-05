PSG : Le Qatar veut mettre le Barça KO

Dans : PSG.

Le PSG pourrait faire le coup de l’été en piquant Lautaro Martinez au nez et à la barbe du FC Barcelone, grâce à sa clause libératoire.

Il est la priorité du FC Barcelone cet été, le seul à devancer Neymar à ce niveau. Moins cher, plus jeune, plus décisif, Lautaro Martinez a littéralement cartonné cette saison à l’Inter Milan, et à 22 ans, l’Argentin se voit prédire un avenir radieux. Surtout qu’il est déjà un titulaire dans sa sélection, ce qui permet à Lionel Messi de garder un oeil sur lui. Pour les dirigeants comme les socios, c’est l’effort à faire pour cet été, et le joueur à acheter. Martinez possède une clause libératoire à 110 ME, mais selon Sport, un accord pour un transfert de 60 ME et deux joueurs en plus dans la balance, pourrait voir le jour dans les prochaines semaines. Toutefois, le club catalan n’a pas les finances extensibles, et se heurte à la possibilité de voir un club miser gros et enlever la mise.



Et ce club, ce pourrait être le PSG selon ESPN. Le média américain, souvent bien informé quand il s’agit de la formation parisienne, souligne que Nasser Al-Khelaïfi s’intéresse de près depuis quelques temps à ce joueur qui fait rêver le Barça. Et si le PSG décidait en effet de ne pas lever l’option d’achat de Mauro Icardi, et économiser ainsi 70 ME. Pour rajouter un peu au pot et rafler Lautaro Martinez pour compléter une attaque de rêve ? Un scénario qui inquiète vraiment le FC Barcelone, persuadé que le Paris Saint-Germain peut encore lui jouer un très sale coup sur le marché des transferts. Ce serait en effet une prise de guerre de taille pour Al-Khelaïfi et ses supérieurs, lassés par les tournoiements du Barça autour de Neymar, et qui ont les moyens de faire payer le champion d'Espagne. Surtout qu’avec ces clauses libératoires, le géant catalan a appris à ses dépens dans le dossier Neymar qu’il n’y avait parfois rien à faire quand un club décide de mettre l’argent sur la table.