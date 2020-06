PSG : Pourquoi recruter Koulibaly quand on a Kimpembe ?

Dans : PSG.

Les départs de Tanguy Kouassi et de Thiago Silva vont laisser un vide énorme d’un point de vue purement sportif au PSG à l’issue de la saison.

A première vue, il semble assez improbable que le Paris Saint-Germain reste inactif en prenant le risque de ne pas remplacer le jeune espoir français et l’international brésilien. Il y a pourtant une chance que Leonardo opère ainsi. C’est tout du moins l’avis de Ludovic Obraniak, lequel a indiqué sur l’antenne de La Chaîne L’Equipe que la défense du futur au PSG était sans conteste l’association de Presnel Kimpembe et de Marquinhos. Il n’y a donc pas besoin, selon l’ancien Lillois, de se ruiner en posant des millions d’euros sur un joueur comme Koulibaly, courtisé de longue date par le PSG par exemple.

« Le passé nous a montré que Kimpembe avait parfois quelques défaillances. Moi je suis pour stabiliser maintenant la charnière centrale Kimpembe-Marquinhos. C’est celle qui a performé sur le match retour contre Dortmund. Il n’y a pas de raison de changer. Il faut aussi préparer l’avenir. Thiago Silva a été, il n’est plus. C’est pour ça que Leonardo ne lui a pas proposé de prolongation de contrat. Leonardo n’est pas fou. […] La charnière Kimpembe-Marquinhos, c’est celle qui fait le 4-0 contre le Barça et celle qui a très bien joué contre Dortmund » a rappelé Ludovic Obraniak, pour qui il n’y a donc pas de raison objective d’investir massivement sur un défenseur central au mercato. Reste à voir si le club de la capitale souhaitera tout de même se renforcer avec un remplaçant dans ce secteur de jeu, ou si la doublette Kehrer-Diallo suffira au bonheur de Thomas Tuchel et à Leonardo…