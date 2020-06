PSG : Kouassi au Bayern Munich, Rothen lui prédit l'enfer !

Dans : PSG.

A la surprise générale, Tanguy Kouassi va signer son premier contrat professionnel en faveur du Bayern Munich dans les semaines à venir.

Rennes, Paris, Leipzig, Dortmund, l’Espagne ou l’Angleterre. Ces derniers jours, toutes les destinations possibles et imaginables avaient été évoquées pour Tanguy Kouassi. Mais finalement, c’est au Bayern Munich que le défenseur central de 18 ans va parapher son premier contrat professionnel. La confirmation est tombée mardi en début de soirée, et elle n’a pas manqué de surprendre les observateurs. D’autant plus que c’est pour la stabilité du projet bavarois et pour le temps de jeu qui lui a été promis que Tanguy Kouassi a choisi le champion d’Allemagne en titre.

Des justifications étonnantes selon Jérôme Rothen, lequel s’est tout simplement dit scandalisé par le choix de Tanguy Kouassi sur l’antenne de RMC. « Je trouve ça purement scandaleux. Je suis contre ce genre d’attitude. Ces jeunes-là, ils doivent au PSG de rester. Quand tu as la chance de débuter professionnel dans un tel club, tu ne crois pas que tu lui dois quelque chose à ton club, alors qu’il t’offre un contrat pro, pour continuer ta progression ? » s’est interrogé l’ancien milieu de Paris, avant de poursuivre, remonté. « Il a beaucoup joué cette année, Tuchel lui a beaucoup accordé sa confiance. Mais j’en veux au club. Il y a quelque chose à mettre en place dans la formation, pour que les jeunes s’identifient au PSG. C’est valable pour tous les clubs. C’est le plus grand club français, qui joue la gagne en Ligue des champions. Je ne comprends pas comment un joueur peut réagir de la sorte après avoir eu cette confiance tout au long de l’année. Quelle excuse peut-il trouver ? Il aura beaucoup moins de temps de jeu au Bayern. Je lui souhaite de jouer mais quand tu vois la situation de Hernandez et Tolisso, deux champions du monde qui évoluent à ces postes de défenseur et de milieu, je ne vois pas comment lui va s'imposer ». Des propos très cash de la part de Jérôme Rothen, extrêmement remonté par la décision de Tanguy Kouassi…